Le indagini di Lolita Lobosco | la seconda puntata

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il 28 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda lade Ledi, fiction diretta da Luca Miniero e tratta dai romanzi di Gabriella Genisi editi da Sonzogno e Marsilio editore. Nei panni della protagonista Luisa Ranieri, che interpreta un Vicequestore che dopo anni al Nord torna a Bari, sua città natale. Il cast della serie tv include anche Lunetta Savino (Nunzia), Giulia Fiume (Carmela), Bianca Nappi (Marietta), Filippo Scicchitano (Danilo Martini), Ninni Bruschetta (Questore Jacovella), Giovanni Ludeno (Antonio Forte), Jacopo Cullin (Lello Esposito), Francesco De Vito (Prof. Introna) e Maurizio Donadoni (Trifone)., la“Solo per i miei occhi” ...

In questo anno Ninni Bruschetta prende parte anche al cast di Le indagini di Lolita Lobosco. Curiosità e vita privata di Ninni Bruschetta L'attore siciliano tiene la sua vita privata lontano dai ... Stasera in TV domenica 28 febbraio, cosa vedere: Le indagini di Lolita Lobosco su Rai 1, Catwoman su Italia 1, Canale 5 Live Non è la D'Urso ... Ecco cosa succede nella seconda puntata del 28 febbraio 2021 de Le Indagini di Lolita Lobosco, in onda su Raiuno, con Luisa Ranieri ...