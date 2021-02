La strategia di Ricciardi in sei punti per eliminare il virus in 40 giorni: lockdown di 5 settimane, aperture solo in “zone verdi” (Di domenica 28 febbraio 2021) Che sia sempre stato contrario allo stop&go, e che si batta da tempo per il lockdown contro il Coronavirus, è tutt’altro che un mistero – che provoca, tra l’altro, non pochi mal di pancia. E infatti la sua ricetta per combattere la pandemia, raccontata oggi sul quotidiano Avvenire, parte proprio da qui. È la «strategia No Covid» del consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi per uscire dal «circolo vizioso» di «mesi di yo-yo tra chiusure parziali e riaperture». Una strategia che, ammette, «richiede importanti investimenti iniziali» ma che è «enormemente più vantaggiosa» di quello che di fatto sta accadendo ora. L’allarme, Ricciardi, lo ha lanciato da ottobre. Impressionato, dice, dai dati in arrivo dalla Gran Bretagna, dal cambiamento di scenario ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) Che sia sempre stato contrario allo stop&go, e che si batta da tempo per ilcontro il Corona, è tutt’altro che un mistero – che provoca, tra l’altro, non pochi mal di pancia. E infatti la sua ricetta per combattere la pandemia, raccontata oggi sul quotidiano Avvenire, parte proprio da qui. È la «No Covid» del consigliere del Ministero della Salute Walterper uscire dal «circolo vizioso» di «mesi di yo-yo tra chiusure parziali e ri». Unache, ammette, «richiede importanti investimenti iniziali» ma che è «enormemente più vantaggiosa» di quello che di fatto sta accadendo ora. L’allarme,, lo ha lanciato da ottobre. Impressionato, dice, dai dati in arrivo dalla Gran Bretagna, dal cambiamento di scenario ...

