Inter | ci siamo | “Quasi fatta per la cessione del club”

kingarturo23 : Oggi insieme più che mai, da squadra !!! ???????????? Andiamo a prenderci i 3 punti, facciamo vedere chi siamo e dove vog… - Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a San Siro, siamo in vantaggio grazie al gol di #Lautaro: avanti così, ragazzi! ??… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Siamo contenti, avevamo preparato così questa partita' ??? Il #DerbyMilano nelle parole di… - antospietoso : @MarcoVBava Peccato che quell’anno eri in finale di Coppa Italia dopo aver eliminato Inter e Milan. Ah altra cosa… - mnemocs : RT @Nives_Chiara: #InterGenoa dico ai tifosi del Milan di essere sempre orgogliosi di tifare Milan perché i nostri errori li abbiamo pagati… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter siamo

i primi ad ammetterli e a soffrirne, per poi impegnarci a migliorare per fare in modo che non ... 'Il fallo di Pjanic - ha detto Orsato, che ha risposto senza esitare - in- Juve non serve ...Lo dice la storia del Club e sono troppi anni che l'non vince. Nonostante fosse il mio primo anno, ciandati vicini ad agosto e la delusione per essere usciti in Champions League in ...«Patto scudetto? Non c'è mai stato. É inevitabile che dobbiamo avere l'ambizione di giocare per vincere, per la storia del club che parla chiaro. Sono anni che ...Tre sconfitte in quattro partite, 3 gol segnati e 9 subiti: la Lazio si è smarrita e Inzaghi stavolta non è riuscito a scuoterla. Gravi i limiti di organico: difesa impresentabile, Leiva logoro e in a ...