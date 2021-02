Il vertice della svolta per il M5s che nessuno sa dove si tiene (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - La scelta finale di Giuseppe Conte sul suo imminente futuro. E le prossime mosse di Beppe Grillo. C'è attesa tra i pentastellati per quelle che si preannunciano come decisioni destinate a rivoluzionare l'assetto stesso del Movimento 5 stelle, con un cambio di vertice in corsa a poche settimane dal pronunciamento degli iscritti che hanno decretato la fine della figura del capo politico e la nascita al suo posto di un comitato direttivo a cinque. Ma il pressing sull'ex premier, che è tornato in cattedra per una lectio magistralis all'Università di Firenze dove tornerà ad insegnare dai primi di marzo, cresce di ora in ora e tra i 5 stelle si ribadisce che non manca ancora molto perché tutti i nodi vengano sciolti. Proprio la domenica potrebbe essere il momento della 'svolta', con un ... Leggi su agi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - La scelta finale di Giuseppe Conte sul suo imminente futuro. E le prossime mosse di Beppe Grillo. C'è attesa tra i pentastellati per quelle che si preannunciano come decisioni destinate a rivoluzionare l'assetto stesso del Movimento 5 stelle, con un cambio diin corsa a poche settimane dal pronunciamento degli iscritti che hanno decretato la finefigura del capo politico e la nascita al suo posto di un comitato direttivo a cinque. Ma il pressing sull'ex premier, che è tornato in cattedra per una lectio magistralis all'Università di Firenzetornerà ad insegnare dai primi di marzo, cresce di ora in ora e tra i 5 stelle si ribadisce che non manca ancora molto perché tutti i nodi vengano sciolti. Proprio la domenica potrebbe essere il momento', con un ...

