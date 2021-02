Francesco Boccia, tutto su di lui: moglie, figli e partito (Di domenica 28 febbraio 2021) Nell’articolo di oggi parleremo di Francesco Boccia, un politico ed accademico di nazionalità italiana che ricopre la carica di Ministro per gli affari regionali nel governo Conte II. Francesco Boccia è nato il 18 Marzo del 1968 a Bisceglie ed oggi ha 52 anni. E’ sposato dal 2011 con Nunzia De Girolamo ed i due hanno avuto tre figli: si tratta di Gea, Edoardo e Ludovica. Gea ha otto anni ed è nata nel 2012 mentre degli altri due non si hanno tante informazioni. Francesco Boccia fa parte del partito democratico ed in carica alla camera dei deputati dal 2008. E’ stato nominato, inoltre, nel 2019 come Responsabile Economia e società digitale del PD da Nicola Zingaretti ed a partire dal 1 Agosto del 2019 è stato uno dei componenti della Commissione ... Leggi su giornal (Di domenica 28 febbraio 2021) Nell’articolo di oggi parleremo di, un politico ed accademico di nazionalità italiana che ricopre la carica di Ministro per gli affari regionali nel governo Conte II.è nato il 18 Marzo del 1968 a Bisceglie ed oggi ha 52 anni. E’ sposato dal 2011 con Nunzia De Girolamo ed i due hanno avuto tre: si tratta di Gea, Edoardo e Ludovica. Gea ha otto anni ed è nata nel 2012 mentre degli altri due non si hanno tante informazioni.fa parte deldemocratico ed in carica alla camera dei deputati dal 2008. E’ stato nominato, inoltre, nel 2019 come Responsabile Economia e società digitale del PD da Nicola Zingaretti ed a partire dal 1 Agosto del 2019 è stato uno dei componenti della Commissione ...

Boccia "Chi liquida Conte sbaglia" 

Lo sostiene in una intervista al Corriere della Sera Francesco Boccia, Pd, ex ministro degli Affari regionali nel Conte II "Nuovo Dpcm? E' giusto che Draghi continui sulla linea del rigore.

Pd, Boccia: "Chi liquida Conte sbaglia, non è il passato"

Lo sostiene in una intervista al Corriere della Sera, Pd, ex ministro degli Affari regionali nel Conte II "Nuovo Dpcm? E' giusto che Draghi continui sulla linea del rigore.