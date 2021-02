Focolaio alla Maugeri, il sindaco Caporaso: “Attenzione altissima” (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Relativamente alla notizia di positività al Covid-19 di diversi pazienti ricoverati presso l’Istituto Maugeri di Telese Terme, il sindaco Giovanni Caporaso dichiara: “Già nella serata di ieri mi sono messo in contatto con la direzione dell’Istituto Maugeri per avere informazioni e dettagli sui degenti risultati positivi al covid e soprattutto su come sarebbe stata affrontata la situazione. Ho avuto ampie rassicurazioni in tal senso. Mi è stato spiegato che i casi, accertati grazie al protocollo adottato dall’Istituto, sono stati tempestivamente circoscritti, e la stessa direzione ha precisato che tutto il personale è stato già vaccinato e che vengono effettuati tamponi a tutti i pazienti. In modo particolare, poi, oggi e domani verranno nuovamente eseguiti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Relativamentenotizia di positività al Covid-19 di diversi pazienti ricoverati presso l’Istitutodi Telese Terme, ilGiovannidichiara: “Già nella serata di ieri mi sono messo in contatto con la direzione dell’Istitutoper avere informazioni e dettagli sui degenti risultati positivi al covid e soprattutto su come sarebbe stata affrontata la situazione. Ho avuto ampie rassicurazioni in tal senso. Mi è stato spiegato che i casi, accertati grazie al protocollo adottato dall’Istituto, sono stati tempestivamente circoscritti, e la stessa direzione ha precisato che tutto il personale è stato già vaccinato e che vengono effettuati tamponi a tutti i pazienti. In modo particolare, poi, oggi e domani verranno nuovamente eseguiti ...

