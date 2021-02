Ecco come Kallio si è rotto la gamba in un incidente di moto sul ghiaccio (Di domenica 28 febbraio 2021) La stagione di Mika Kallio comincerà in ritardo. Il pilota finlandese, collaudatore della Ktm, si è infatti fratturato un gamba in una gara di moto sul ghiaccio in patria. È stato lo stesso pilota a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 febbraio 2021) La stagione di Mikacomincerà in ritardo. Il pilota finlandese, collaudatore della Ktm, si è infatti fratturato unin una gara disulin patria. È stato lo stesso pilota a ...

Pontifex_it : Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come luce interiore che illumina sfide… - AlbertoBagnai : L'articolo che ieri diceva 'niente proroga' (come risulta ancora dall'URL), ora dice - retrodatando la notizia a ie… - Avvenire_Nei : Walter Ricciardi: ecco come smettere di inseguire il coronavirus - OllaPiero : @andrea_news @NicolaPorro @a_meluzzi @UGiangrieco @claudio_2022 @adrianobusolin @saraosalvatore @bruno_luckn… - Namast70961553 : RT @ilfattoblog: La corruzione ci costa almeno 237 miliardi all’anno: ecco come invertire la rotta -