Derailed-Attrazione letale | un triller che non lascia fiato allo spettatore

(Di domenica 28 febbraio 2021)Rai4 ore 21.20. Con Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel. Regia di Mikael Hafstrom. Produzione USA 2005. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Su un treno di pendolari un tranquillo padre di famiglia conosce una ragazza stuzzicante. Che lo stuzzica e lo persuade in breve tempo all'avventuretta sentimentale. I due sono rintanati in albergo intenti alle loro cose quando su di loro piombano degli sconosciuti che malmenano l'uomo e lo ricattano. E non è un ricatto da poco. L'uomo s'accorge presto d'aver a che fare con degli assassini e che la ragazza è complice. PERCHE' VEDERLO Perché è un thriller che non, come i criminali nonno tregua all'imprudente adultero. Clive Owen funziona ...

