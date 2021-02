Covid: 17.455 nuovi casi e 192 morti. Battiston: "Rt è a 1.1, in rapido aumento" (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 17.455 i nuovi contagi per Covid in italia nelle ultime 24 ore, per 257.024 test effettuati tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 6,8%, in rialzo rispetto al 5,8% di ieri. 192 è il numero dei decessi, ieri erano stati 280. Sono 6.847 i guariti e dimessi in Italia che sono stati positivi al coronavirus. Il dato complessivo tocca quota 2.405.199. Così secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. L’indice di contagio Rt è pari a 1,1 ed è aumentato di 18 centesimi in sette giorni: un andamento compatibile con una crescita di tipo esponenziale: è quanto emerge dai calcoli del fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento, basati sui dati della Protezione Civile ma con risultati simili a quelli di Istituto Superiore di Sanità e Fondazione ‘Bruno Kessler’ che usano un flusso di dati più dettagliati ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 17.455 icontagi perin italia nelle ultime 24 ore, per 257.024 test effettuati tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 6,8%, in rialzo rispetto al 5,8% di ieri. 192 è il numero dei decessi, ieri erano stati 280. Sono 6.847 i guariti e dimessi in Italia che sono stati positivi al coronavirus. Il dato complessivo tocca quota 2.405.199. Così secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. L’indice di contagio Rt è pari a 1,1 ed è aumentato di 18 centesimi in sette giorni: un andamento compatibile con una crescita di tipo esponenziale: è quanto emerge dai calcoli del fisico Roberto, dell’Università di Trento, basati sui dati della Protezione Civile ma con risultati simili a quelli di Istituto Superiore di Sanità e Fondazione ‘Bruno Kessler’ che usano un flusso di dati più dettagliati ...

