Alba Parietti “Vorrei averti qui ancora”: quel dolore che non può superare (Di domenica 28 febbraio 2021) Arriva una intensa e commovente dedica su Instagram da parte di Alba Parietti dopo il lutto che tempo fa l’ha colpita: “Ti porto dentro” Alba Parietti, Fonte foto: Instagram (@ AlbaParietti)Un personaggio amatissimo del mondo dello spettacolo, Alba Parietti, che così come avviene in televisione, anche su Instagram gode di un grande consenso e delle manifestazioni d’affetto da parte dei suoi tanti fan e follower.: arriva sul social network una lunga ed intesa dedica per la sua mamma. Un successo incredibile, una carriera lunga e costellata di successi, grandi soddisfazioni e traguardi raggiunti per Alba, nota showgirl, conduttrice televisiva, opinionista ed ex attrice la cui popolarità ha raggiunto vette davvero ... Leggi su chenews (Di domenica 28 febbraio 2021) Arriva una intensa e commovente dedica su Instagram da parte didopo il lutto che tempo fa l’ha colpita: “Ti porto dentro”, Fonte foto: Instagram (@)Un personaggio amatissimo del mondo dello spettacolo,, che così come avviene in televisione, anche su Instagram gode di un grande consenso e delle manifestazioni d’affetto da parte dei suoi tanti fan e follower.: arriva sul social network una lunga ed intesa dedica per la sua mamma. Un successo incredibile, una carriera lunga e costellata di successi, grandi soddisfazioni e traguardi raggiunti per, nota showgirl, conduttrice televisiva, opinionista ed ex attrice la cui popolarità ha raggiunto vette davvero ...

trash_italiano : Alba Parietti: '#Sanremo2021 senza di me è come Natale senza l’albero', poi propone di mettere un suo cartonato in… - trash_italiano : Ho bisogno della docu-fiction in cui Alba Parietti ruba il posto a tavola a MTR. #noneladurso - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta al televoto: il sostegno di Alba Parietti - Gae8989 : Cerchiamo di riportare nostra signora Alba Parietti nel posto che le spetta di diritto: la prima fila di… - zziocane66 : @_GrayDorian @SensoDiNausea E'il figlio di alba parietti fa il tifoso della juventus. -