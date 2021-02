Abraham Garcia, chi è l’ex fiamma di Giulia Salemi (Di domenica 28 febbraio 2021) Abraham Garcia Arevalo nasce il 4 Gennaio del 1991 a Madrid, è un personaggio famoso grazie alla relazione con Giulia Salemi. Abraham ha cominciato a lavorare nel negozio del padre, si dedicava alle motociclette, questa è una delle sue più grandi passioni. Abraham Garcia, scopriamo insieme chi è l’ex fiamma di Giulia Salemi (Getty Images)La sua prima esperienza sul grande schermo è stata quando aveva 21 anni, ha partecipato all’edizione di Gandia Shor, ma proprio con la partecipazione a Supervivientes nel 2014 vede l’esordio in tv e da lì una strada sempre più a salire. Nel 2016 prenderà parte al cast di Super Shore, dove lo porta sotto i riflettori grazie al pettegolezzo nato proprio con ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021)Arevalo nasce il 4 Gennaio del 1991 a Madrid, è un personaggio famoso grazie alla relazione conha cominciato a lavorare nel negozio del padre, si dedicava alle motociclette, questa è una delle sue più grandi passioni., scopriamo insieme chi èdi(Getty Images)La sua prima esperienza sul grande schermo è stata quando aveva 21 anni, ha partecipato all’edizione di Gandia Shor, ma proprio con la partecipazione a Supervivientes nel 2014 vede l’esordio in tv e da lì una strada sempre più a salire. Nel 2016 prenderà parte al cast di Super Shore, dove lo porta sotto i riflettori grazie al pettegolezzo nato proprio con ...

prelemipiergiu : @ValeriaTripodi3 Si lo so, ho scritto Abraham García per richiamare l’attenzione di tutti ?? - prelemipiergiu : Abraham García sta andando a Scherzo, chiedo la vostra attenzione per altro. Siccome ho scritto un tweet prima ma… - Eva46066343 : RT @BITCHYFit: Giulia Salemi e l’ex Abraham Garcia a Live Non è la d’Urso: lei prende una decisione perfetta - giuliana12061 : @esaurita_ Domandina veloce veloce... secondi voi perché stasera dalla D'Urso la Signora Salemi non vuole avere un… - GossipItalia3 : Abraham Garcia, chi è il discusso ex di Giulia Salemi: curiosità su quella ‘volta a tre’ #gossipitalianews -