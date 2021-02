VIDEO Lara Gut-Behrami vince anche la seconda discesa in Val di Fassa! Ottima quinta Laura Pirovano (Di sabato 27 febbraio 2021) Lara Gut-Behrami non si ferma più e continua a vincere, imponendosi anche nella seconda discesa libera della Val di Fassa e allungando in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile. La svizzera ha preceduto oggi di 32 centesimi la connazionale rossocrociata Corinne Suter e di 68 centesimi la tedesca Kira Weidle. Ottima prestazione in casa Italia per Laura Pirovano, che ha migliorato l’ottavo posto di ieri inserendosi addirittura in quinta piazza a soli 11 centesimi dal podio. Di seguito il VIDEO della vittoria di Lara Gut-Behrami nella seconda discesa in Val di Fassa: VIDEO ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021)Gut-non si ferma più e continua are, imponendosinellalibera della Val di Fassa e allungando in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile. La svizzera ha preceduto oggi di 32 centesimi la connazionale rossocrociata Corinne Suter e di 68 centesimi la tedesca Kira Weidle.prestazione in casa Italia per, che ha migliorato l’ottavo posto di ieri inserendosi addirittura inpiazza a soli 11 centesimi dal podio. Di seguito ildella vittoria diGut-nellain Val di Fassa:...

