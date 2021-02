Sci alpino, Super-G femminile Val di Fassa 28 febbraio 2021: start list, pettorali di partenza e italiane in gara (Di sabato 27 febbraio 2021) Archiviate le due discese, domenica 28 febbraio si conclude il programma di gare per la tappa in Val di Fassa della Coppa del Mondo 2021 con il Super-G femminile. Saranno otto le italiane in gara, con Francesca Marsaglia, Federica Brignone e Elena Curtoni che rientrano nel gruppo delle prime dieci a partire. La gara inizierà alle ore 11. Di seguito la start list completa. 1 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 2 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 4 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon 5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 8 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 9 516319 SUTER ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Archiviate le due discese, domenica 28si conclude il programma di gare per la tappa in Val didella Coppa del Mondocon il-G. Saranno otto lein, con Francesca Marsaglia, Federica Brignone e Elena Curtoni che rientrano nel gruppo delle prime dieci a partire. Lainizierà alle ore 11. Di seguito lacompleta. 1 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 2 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 4 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon 5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 8 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 9 516319 SUTER ...

