LIVE Sci di fondo, Skiathlon Mondiali in DIRETTA: Johaug cade ma è in testa dopo la prima parte (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SALTO CON GLI SCI DALLE ORE 16.30 12.10: Al km 9 guadagna Johaug che ha 18? di vantaggio su Andersson e Karlsson, 41? su Stadlober, 44? su Kalla e Sorina, 56? su Kirpichenko, H. Weng, Fossesholm e Claudel 12.08: Al km 8.7 Johaug davanti, a 12? Andersson e Karlsson, a 24? Stadlober e Sorina, a 33? Kalla, a 41? Kirpichenko, a 43? Fosseshol, a 45? Razymova e H. Weng. Crolla Comarella, già a 1'09" 12.07: Se ne va da sola Johaug ma da dietro arriva minacciosa Karlsson 12.05: Johaug davanti al cambio, a 4? Andersson, a 11? Karlsson e Sorina, a 20? Kalla e Stadlober, a 25? Fossesholm, a 27? Kirpichenko, a 29? Razymova, Parmakoski, Kalvaa, Comarella, Claudel, L. Weng, H. Weng, Ganza a ...

