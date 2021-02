L’Europa e il Regno Unito alla prova dei vaccini (Di sabato 27 febbraio 2021) I disastri dell’Unione nascono da una mentalità centralizzata e federale che non funziona. Per venirne fuori più forte L’Europa deve cambiare rotta. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 27 febbraio 2021) I disastri dell’Unione nascono da una mentalità centralizzata e federale che non funziona. Per venirne fuori più fortedeve cambiare rotta. Leggi

SignorAldo : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Dal Regno Unito a Danimarca e Svezia: l’Europa che ritarda la seconda fiala [dalla nostra corrispondente Ton… - Corvonero75 : o persino 'fascisti' (tracotanza guerrafondaia) non sarebbero invece da ribattezzare savoiardi o piemontesi. L’enor… - PieraBelfanti : Dal Regno Unito a Danimarca e Svezia: l’Europa che ritarda la seconda fiala | Rep - AlPorchi : @AnnalisaChirico Il Regno Unito compra le dosi per conto suo e le distribuisce come meglio crede, l’UE ha una sua s… - mastrobradipo : Dal Regno Unito a #Danimarca e #Svezia: ecco l’Europa che ritarda la seconda fiala | Rep -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa Regno Investire in Borsa: nel regno Merkel la Germania batte Italia 160 a 2 Fortune Italia