Lazio, infortunio Lazzari: le condizioni dell’esterno biancoceleste (Di sabato 27 febbraio 2021) Verso la fine del primo tempo di Bologna Lazio, Manuel Lazzari ha subito un infortunio: al suo posto entrerà in campo Senad Lulic Dopo il rigore sbagliato da Ciro Immobile e la rete dell’1-0 di Mbaye, un’altra brutta notizia in casa biancoceleste. Infatti, anche l’infortunio di Manuel Lazzari pesa alla fine del primo tempo della sfida tra Bologna e Lazio. L’esterno di Simone Inzaghi, dunque, è stato costretto ad uscire nell’intervallo: in campo al suo posto entra il capitano Senad Lulic. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni del numero 29 e l’entità del suo infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Verso la fine del primo tempo di Bologna, Manuelha subito un: al suo posto entrerà in campo Senad Lulic Dopo il rigore sbagliato da Ciro Immobile e la rete dell’1-0 di Mbaye, un’altra brutta notizia in casa. Infatti, anche l’di Manuelpesa alla fine del primo tempo della sfida tra Bologna e. L’esterno di Simone Inzaghi, dunque, è stato costretto ad uscire nell’intervallo: in campo al suo posto entra il capitano Senad Lulic. Nelle prossime ore saranno valutate ledel numero 29 e l’entità del suo. Leggi su Calcionews24.com

Fantacalcio : Lazio, piove sul bagnato: col Bologna out Lazzari per infortunio - junews24com : Infortunio Lazzari: le condizioni dell'esterno della Lazio in vista della Juve - - ForzaLazio__ : NOTIZIE #LAZIO: #Lazzari infortunio alla fine del primo tempo,per cercare di anticipare #Barrow ha colpito il piede… - calciomercatoit : ????#BolognaLazio, infortunio per #Lazzari al polpaccio destro: in campo c'è #Lulic - calciodangolo_ : #BolognaLazio, #Lazzari esce per infortunio: condizioni da valutare -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio infortunio Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne diventa naufrago ...porterei con me la Curva Nord della Lazio e José Mourinho . I tifosi biancocelesti sono stati meravigliosi con me. A Roma ho trascorso tre anni e mezzo fantastici , nonostante l'infortunio. I ricordi ...

Allo Spezia serve il miglior Nzola per il rush finale Quello che è stato a tratti anche Roberto Piccoli, fermato anche lui da un infortunio nel momento ... potrebbe accadere lo stesso nei match contro Lazio e Crotone: a quel punto Nicola dovrà sottoporre ...

Lazio, infortunio Lazzari: le condizioni dell'esterno biancoceleste Calcio News 24 Infortunio Lazzari: le condizioni dell’esterno della Lazio in vista della Juve Simone Inzaghi è in ansia per Manuel Lazzari: l’esterno è stato costretto alla sostituzione all’intervallo di Bologna-Lazio Simone Inzaghi è in ansia per Manuel Lazzari: l’esterno, titolarissimo nel 3 ...

Bologna-Lazio, infortunio per Lazzari: al suo posto entra Lulic Tegola per la Lazio con l’infortunio di Manuel Lazzari che abbandona la contesa contro il Bologna dopo l’intervallo. Al suo posto entra Senad Lulic con Marusic che trasloca dunque sulla corsia di dest ...

...porterei con me la Curva Nord dellae José Mourinho . I tifosi biancocelesti sono stati meravigliosi con me. A Roma ho trascorso tre anni e mezzo fantastici , nonostante l'. I ricordi ...Quello che è stato a tratti anche Roberto Piccoli, fermato anche lui da unnel momento ... potrebbe accadere lo stesso nei match controe Crotone: a quel punto Nicola dovrà sottoporre ...Simone Inzaghi è in ansia per Manuel Lazzari: l’esterno è stato costretto alla sostituzione all’intervallo di Bologna-Lazio Simone Inzaghi è in ansia per Manuel Lazzari: l’esterno, titolarissimo nel 3 ...Tegola per la Lazio con l’infortunio di Manuel Lazzari che abbandona la contesa contro il Bologna dopo l’intervallo. Al suo posto entra Senad Lulic con Marusic che trasloca dunque sulla corsia di dest ...