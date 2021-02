La Sardegna da lunedì in zona bianca, ma con riaperture graduali (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Prima regione in Italia, la Sardegna entrerà da lunedì prossimo, 1° marzo, in zona bianca, che segna la fine del coprifuoco e la possibilità di riaprire le attività ricettive la sera, oltre che musei, teatri, cinema, palestre, piscine e scuole. L'ha deciso oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato l'ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di Regia. La Regione punta a una ripresa graduale delle attività, a una zona bianca "guidata e sorvegliata". Il rischio di un nuovo balzo dei contagi, alimentato dalla variante inglese, fa ancora paura. L'assessorato regionale alla Sanità ha condiviso col ministero l'esigenza di una sorta di 'percorso guidato' per frenare eccessivi entusiasmi che potrebbero portare a un peggioramento ... Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Prima regione in Italia, laentrerà daprossimo, 1° marzo, in, che segna la fine del coprifuoco e la possibilità di riaprire le attività ricettive la sera, oltre che musei, teatri, cinema, palestre, piscine e scuole. L'ha deciso oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato l'ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di Regia. La Regione punta a una ripresa graduale delle attività, a una"guidata e sorvegliata". Il rischio di un nuovo balzo dei contagi, alimentato dalla variante inglese, fa ancora paura. L'assessorato regionale alla Sanità ha condiviso col ministero l'esigenza di una sorta di 'percorso guidato' per frenare eccessivi entusiasmi che potrebbero portare a un peggioramento ...

Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - ilpost : Da lunedì la Sardegna sarà in zona bianca - fattoquotidiano : La Sardegna da lunedì in zona bianca: le ordinanze con i nuovi ‘colori’ delle Regioni – Le nuove misure anti-Covid… - sulsitodisimone : La Sardegna da lunedì in zona bianca, ma con riaperture graduali - Runa010__ : RT @tg2rai: Il Ministro della Salute firma la nuova ordinanza. Da lunedì Sardegna in #zonabianca. Lombardia, Marche e Piemonte in arancione… -