Quella tra Jennifer Lopez, la moda e Google, è un triangolo amoroso che dura ormai da una vita. Basti pensare che è stata proprio lei a dare vita, in un certo senso, alla ricerca per immagini sul motore di ricerca: quando, nel 2000, la popstar indossò l'ormai blasonato Jungle Dress di Versace, rendendolo iconico, le ricerche sulla rete furono talmente numerose che il team della Sylicon Valley ha poi lanciato quello che oggi viene considerato uno strumento piuttosto base. Ma di look memorabili sul red carpet, J.Lo ne ha collezionato di diversi nel corso della sua carriera e, sempre secondo Google, è lei la star più cercata di sempre in occasione dei Golden Globe.

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez I film da vedere in streaming a marzo Ma può essere sempre così? Chiedetelo a Jennifer Garner, nei panni della solita mamma 'ma come fa a fare tutto?' che inaugura in famiglia il 'giorno del sì': le regole le decidono i bambini, senza ...

Jennifer Lopez sentra trucco, i fan: 'Sei bellissima' Dopo aver partecipato agli American Music Awards 2020 Jennifer Lopez si è mostrata sui social senza trucco e ha fatto il pieno di like. Jennifer Lopez senza trucco A 51 anni compiuto Jennifer Lopez è sempre bellissima, e non ha paura di mostrarsi senza ...

Jennifer Lopez in abito da sposa: lei e Alex Rodriguez si sono sposati? AMICA - La rivista moda donna Jennifer Lopez, sono i suoi i look sono i più ricercati ai Golden Globe La popstar ha segnato un nuovo (fashion) record: in occasione della celebre cerimonia cinematografica, nell'ultimo decennio è stata lei la star più cliccata per i suoi abiti da red carpet ...

Jennifer Lopez si è sposata? La foto in bianco che ha scatenato il gossip Vogliamo farlo bene quando possiamo farlo”, aveva dichiarato Jennifer Lopez qualche mese fa. Che Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si siano sposati in gran segreto? In queste settimane infatti Jennifer ...

