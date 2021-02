Divieti e chiusure | zone rosse e arancio scuro | quali sono le restrizioni locali in Italia

NicolaPorro : ?? #Draghi inizia con più divieti, il #centrodestra nella trappola di chiusure e ristori, la retorica dei giornali s… - daniele19921 : @matteosalvinimi @matteosalvinimi dovete togliere distanze,mascherine,tamponi,coprifuoco,divieti,chiusure,privilegi… - TommasoJ_ : RT @emme_di: Noi: un anno di #lockdown #mascherine distanziamento chiusure divieti privazioni Il virus: - lignanolanotte : Divieti e chiusure fino a dopo Pasqua. Rassegna stampa 25 febbraio - truuudetective : RT @emme_di: Noi: un anno di #lockdown #mascherine distanziamento chiusure divieti privazioni Il virus: -

Ultime Notizie dalla rete : Divieti chiusure

Sky Tg24

Nel frattempo in attesa di lunedì, quando le disposizioni sui nuovientreranno in vigore, ... con 72 titolari sanzionati e 29Nel frattempo in attesa di lunedì, quando le disposizioni sui nuovientreranno in vigore, ... con 72 titolari sanzionati e 29. L'incubo - focolai con annesse varianti è testimoniato ...Da Massimo Di Porzio, numero uno campano di Fipe, la ferma dissociazione della sua organizzazione dall’espediente utilizzato in alcuni ristoranti campani - denunciato ieri sul Corriere del Mezzogiorno ...Paura e allerta per gli assmbramenti in tutta Italia. A Milano è perfino spuntata una sorta di discoteca in Darsena. La concomitanza di giornate quasi ...