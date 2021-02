Dieta senza latticini | ecco cosa consiglia la nutrizionista

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 27 febbraio 2021) Quando si parla di regimi alimentari, ci sono dei cibi che dividono le opinioni. Tra questi ci sono i, quindi latte, formaggi e yogurt. C’è chi sostiene siano indispensabili nella, chi invece ritiene si possa tranquillamente farne a meno. In realtà, questa categoria alimentare, è davvero molto importante per la salute, soprattutto per gli sportivi. Vediamo il perché. Quali elementi contengono isono tra i pochi cibi che contengono vitamina D, questo elemento è fondamentale per la protezione delle ossa. Si assorbe principalmente con l’esposizione al sole ma un’integrazione alimentare èta, soprattutto per chi fa sport. Ci sono altri elementi importanti contenuto in questi alimenti sono il calcio, fosforo e magnesio, il primo è un valido aiuto per il ...