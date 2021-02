(Di sabato 27 febbraio 2021) Ilsi prepara al match di campionato contro ildel neo allenatore Leonardo Semplici. Il mister dei calabresi Giovanniha presentato in conferenza stampa la gara di domani: "Ilè una squadra di livello assoluto, se è lì in classifica ha dei problemi.essere ancora più bravi adleche ha avuto fino a questo momento della stagione.? Fino a quando la matematica non ci condanna ci sarà speranza, ho la certezza che possiamo salvarci. Noiinterpretare la partita da dentro o fuori, come se fossimo all'ultima spiaggia.cercare di non concedere nulla al"., Semplici: “Morale basso e ...

Dalla_SerieA : Probabili formazioni Crotone-Cagliari: aggiornamenti - - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Dobbiamo evidenziare le difficoltà del Cagliari. Credo alla salvezza' - - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Le parole del tecnico del #Crotone #Stroppa alla vigilia della gara di #SerieA ?? Assente per un proble… - sportface2016 : #SerieA | #CrotoneCagliari, le parole del tecnico dei calabresi Giovanni #Stroppa alla vigilia del match - Calcio_Casteddu : ? Il tecnico dei calabresi vuol dare battaglia ?? Col #CagliariCalcio una gara da dentro o fuori ?? Le sue parole in… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Stroppa

Giovanni, allenatore del, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Cagliari . Ilha subito gol in ciascuna delle ultime 14 partite ...Domenica ilgiocherà la sua centesima gara in Serie A, un piccolo ma importante traguardo per la società e che perpuò servire da stimolo alla squadra: "Non avere accanto i tifosi in ...00 – il Cagliari contro il Crotone di Giovanni Stroppa allo stadio Ezio Scida di Crotone. Si rivede Klavan, mentre rimangono fuori Carboni e Tramoni oltre a Luvumbo, Rog e Sottil. Fai clic qui per ...È stato diramato poco fa l’elenco dei 23 convocati che faranno parte del gruppo rossoblù per la sfida ai calabresi di Stroppa Il tecnico Leonardo Semplici ha comunicato l’elenco dei convocati per la d ...