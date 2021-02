Coronavirus, l’Abruzzo chiude le scuole. Calano i contagi tra operatori sanitari e over 80 – LIVE (Di sabato 27 febbraio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 22.15 – contagi in calo tra operatori sanitari e over 80 I primi effetti della vaccinazione in Italia iniziano a vedersi. Sono in calo, almeno secondo quanto riportato dall’Iss, i contagi tra gli operatori sanitari e i cittadini over 80. Un trend iniziato a metà gennaio e che dovrebbe continuare anche nei prossimi mesi. Intanto sono state superate le 4 milioni di somministrazioni (prima dose). 21.30 – l’Abruzzo chiude le ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 22.15 –in calo tra80 I primi effetti della vaccinazione in Italia iniziano a vedersi. Sono in calo, almeno secondo quanto riportato dall’Iss, itra glie i cittadini80. Un trend iniziato a metà gennaio e che dovrebbe continuare anche nei prossimi mesi. Intanto sono state superate le 4 milioni di somministrazioni (prima dose). 21.30 –le ...

