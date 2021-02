Ballerini, un ruggito al Nord: che trionfo sui Muri del Belgio! (Di sabato 27 febbraio 2021) Grandissimo colpo di Davide Ballerini alla Omloop Het Nieuwsblad, prova d'apertura delle classiche del Nord. Il milanese della Deceuninck Quick - Step, che non è parente del grande Franco, ha ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) Grandissimo colpo di Davidealla Omloop Het Nieuwsblad, prova d'apertura delle classiche del. Il milanese della Deceuninck Quick - Step, che non è parente del grande Franco, ha ...

