Vaccini e nuovo dpcm, i due fronti caldi per Draghi (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - I primi passi del 'nuovo corso' nella gestione della pandemia. Sullo sfondo, le richieste - aprire i ristoranti la sera, per stare alla più nota - che prima arrivavano dall'opposizione e ora diventano confronto, serrato e trasversale, nella maggioranza. Quella stessa maggioranza che cerca a sua volta un nuovo assetto, almeno per quanto attiene al socio di maggioranza M5s: oggi Giuseppe Conte torna in scena, come docente universitario, ma domenica potrebbe essere un vertice con Beppe Grillo a trovargli una 'cattedra' nel restyling del Movimento. Si muovono su questi fronti, Mario Draghi e la sua maggioranza. Il presidente del Consiglio chiude oggi il suo primo vertice Ue, dedicato appunto ai temi del contrasto alla pandemia. Ieri ha tracciato una linea chiara e concreta: accelerare sui ... Leggi su agi (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - I primi passi del 'corso' nella gestione della pandemia. Sullo sfondo, le richieste - aprire i ristoranti la sera, per stare alla più nota - che prima arrivavano dall'opposizione e ora diventano confronto, serrato e trasversale, nella maggioranza. Quella stessa maggioranza che cerca a sua volta unassetto, almeno per quanto attiene al socio di maggioranza M5s: oggi Giuseppe Conte torna in scena, come docente universitario, ma domenica potrebbe essere un vertice con Beppe Grillo a trovargli una 'cattedra' nel restyling del Movimento. Si muovono su questi, Marioe la sua maggioranza. Il presidente del Consiglio chiude oggi il suo primo vertice Ue, dedicato appunto ai temi del contrasto alla pandemia. Ieri ha tracciato una linea chiara e concreta: accelerare sui ...

guerini_lorenzo : Oggi sopralluogo alla Cecchignola al nuovo #Hub vaccinale della #Difesa. 32 postazioni 40 medici 70 infermieri. Ope… - DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - RobertoBurioni : @riotta @repubblica BioNTech in ottobre ha acquistato un vecchio impianti a Marburg e allestito un nuovo sito produ… - fisco24_info : Vaccini e nuovo dpcm, i due fronti caldi per Draghi: AGI - I primi passi del 'nuovo corso' nella gestione della pan… - danielyno : RT @LaMuseP: Qualcuno si prenda la maledetta responsabilità di fare di nuovo sto maledetto lockdown per riportare i contagi nel perimetro d… -