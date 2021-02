Un’ex vippona mette in guardia Giulia Salemi da Pierpaolo Pretelli

Leggi su novella2000

(Di venerdì 26 febbraio 2021)messa inSi sono innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi invaghito di Elisabetta Gregoraci e aver avuto qualche ripensamento sulla sua ex Ariadna Romero, il modello ha perso la testa per l’influencer italo-persiana e non sono mancate le critiche per entrambi. NonostanteL'articolo proviene da Novella 2000.