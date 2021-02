Ultime Notizie Roma del 26-02-2021 ore 16:10 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il governo in accordo con le regioni prepara il nuovo dpcm con le misure di contrasto al covid e per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche le chiusure partiranno da lunedì resti al sistema delle fasce prende corpo l’ipotesi di una graduale di apertura dei siti culturali D’Aprile però se preoccupato per la crescita dei casi ma Salvini attacca Pasqua chiusi in casa nonna mi sembra rispettoso degli italiani reagisce Zingaretti sbaglia rispettoso per gli italiani imprenditori e mettere a rischio le novità Gasperi un Boeing 777 affettato un atterraggio di emergenza a Mosca a causa di problemi al motore lo riferisce la compagnia aerea in un comunicato precisando che si trattava di un aereo cargo in volo da Hong Kong della Boing e in questi giorni sotto i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il governo in accordo con le regioni prepara il nuovo dpcm con le misure di contrasto al covid e per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche le chiusure partiranno da lunedì resti al sistema delle fasce prende corpo l’ipotesi di una graduale di apertura dei siti culturali D’Aprile però se preoccupato per la crescita dei casi ma Salvini attacca Pasqua chiusi in casa nonna mi sembra rispettoso degli italiani reagisce Zingaretti sbaglia rispettoso per gli italiani imprenditori e mettere a rischio le novità Gasperi un Boeing 777 affettato un atterraggio di emergenza a Mosca a causa di problemi al motore lo riferisce la compagnia aerea in un comunicato precisando che si trattava di un aereo cargo in volo da Hong Kong della Boing e in questi giorni sotto i ...

