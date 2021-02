Svolta sulla digital tax per i colossi web. La segretaria al Tesoro Janet Yellen: “Gli Usa non si opporranno” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Svolta fondamentale nel progetto di applicazione di una diglital tax sui colossi internet a cui lavorano da tempo Ocse ed Unione europea. Nel corso del vertice G20 la segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen ha affermato che “Gli Usa non sostengono più la clausola del ‘safe harbor’ (porto sicuro) nei negoziati in sede Osce per la tassa digitale”. Lo scrive la Reuters sul suo sito, citando un dirigente del Tesoro americano. La clausola, proposta dal suo predecessore Steve Mnuchin, prevedeva una sorta di opzionalità della tassazione, permetteva quindi ai colossi digitali americani come Google o Facebook di sfuggire all’imposizione. Mossa che aveva portato ad uno stallo delle trattative che ora potrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021)fondamentale nel progetto di applicazione di una diglital tax suiinternet a cui lavorano da tempo Ocse ed Unione europea. Nel corso del vertice G20 laalstatunitenseha affermato che “Gli Usa non sostengono più la clausola del ‘safe harbor’ (porto sicuro) nei negoziati in sede Osce per la tassae”. Lo scrive la Reuters sul suo sito, citando un dirigente delamericano. La clausola, proposta dal suo predecessore Steve Mnuchin, prevedeva una sorta di opzionalità della tassazione, permetteva quindi aii americani come Google o Facebook di sfuggire all’imposizione. Mossa che aveva portato ad uno stallo delle trattative che ora potrebbero ...

