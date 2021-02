Samantha Cristoforetti nel 2022 ritornerà nello spazio

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuova missionepernel. L’annuncio è stato dalla stessa Esa. ROMA – Nuova missionepernel. Dopo un primo viaggio per conto dell’Asi, l’astronauta italianasulla Stazione spaziale il prossimo anno con un razzo messo a punto da Space X e non dalla navicella russa Soyuz. L’azienda privata guidata da Elon Musk è al lavoro per consentire alla nostra astronauta di ritornare sulla Stazione spaziale dopo diversi anni. Maggiori dettagli di questa esperienza saranno rivelati il prossimo 3 marzo in una conferenza stampa. Seconda missione spaziale perUna ...

Supersi allena per tornare nello Spazio. Laandrà nuovamente in orbita il prossimo anno a bordo di un razzo dell'azienda americana SpaceX, di proprietà di Elon Musk, l'uomo ...L'astronauta italianatornerà ufficialmente nello spazio per la seconda volta: i dettagli della missione saranno presentati in un'incontro stampa virtuale il 3 marzo. L'European Space Agency ha ...Nuova missione in vista per la Cristoforetti. L'astronauta italiana nel 2022 raggiungerà la Stazione spaziale internazionale a bordo di una navicella di Elon Musk.Nuova missione per l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti: nel 2022 tornerà per la seconda volta sulla stazione spaziale internazionale.