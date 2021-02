Salvini ribatte sull’ipotesi di un nuovo Lockdown a Pasqua

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Matteosi scaglia con toni duri e severi al mormorio di unper le feste di. Le parole del leder della Lega Fermato dai cronisti fuori dal senato, il leader della Lega dice: «Mi rifiuto di pensare ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale. Però parlare già oggi di unachiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani». Poi aggiunge: «La parola al buon senso». Conclude ricordando che «i sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali, imprenditoriali che non comportano alcun rischio». Zingaretti risponde A queste parole Zingaretti risponde con un post su Facebook dicendo: «Vedo che, sulla ...

Zingarettia Matteo: "I problemi si risolvono, non si cavalcano"Matteosu eventuali lockdown a Pasqua: " Mi rifiuto " " Vedo che, sulla pandemia,purtroppo continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l'Italia ", sono le dure parole ...Matteo Salvini si scaglia con toni duri e severi al mormorio di un nuovo lockdown per le feste di Pasqua. Zingaretti risponde.Si torna a discutere su una parola che mai come in questi ultimi mesi riecheggia trascinandosi dietro l’eco della paura: lockdown. È un dibattito duro e serrato quello che è avvenuto dopo la seduta ne ...