Roma, finalmente Kumbulla: il difensore scalpita per il Milan (Di sabato 27 febbraio 2021) La Roma ha riabbracciato Marash Kumbulla: il difensore giallorosso potrà essere convocato dal tecnico Paulo Fonseca in vista del Milan Belle notizie per la Roma a poche ore dal big match contro il Milan, valevole per la 24a giornata di Serie A. Il tecnico Paulo Fonseca potrà contare su Marash Kumbulla. Il difensore giallorosso ha ripreso gli allenamenti dopo tre settimane di assenza dalle gare ufficiali e sarà convocabile in vista di domenica sera.

