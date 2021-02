NFL – I prospetti del draft 2021 | #17 Wyatt Davis

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Con gli Ohio State Buckeyes si è confermato uno dei migliori offensive linemen nel college football. Quest’anno,è pronto a entrare in National Football League e a mostrare le sue qualità tra i professionisti. Su di lui ci sono molte aspettative e in molti sostengono che potrà fare la differenza anche nella massima serie di football. Chi èsegue le orme del nonno Willie, ex defensive end di Cleveland Browns e Green Bay Packers ed entrato nella Hall of Fame nel 1981., però, gioca sulla linea d’attacco come guardia, un ruolo dove non tarda a ricevere parecchie attenzioni. La sua stazza lo rende uno dei miglioriin quel ruolo, tanto da fargli ricevere offerte da college del calibro di LSU, Alabama ...

