Morcheeba | il nuovo singolo è Oh Oh Yeah

I Morcheeba presentano il nuovo singolo Oh Oh Yeah, fuori oggi. Si tratta del secondo estratto dall'album "Blackest Blue", in arrivo il 14 maggio 2021. Da "Blackest Blue" era già stato estratto il singolo Sounds of Blue, pubblicato a inizio anno. Morcheeba, Oh Oh Yeah è estratto da Blackest Blue, il decimo album della band Oh Oh Yeah è un pezzo che non rispecchia i canoni radiofonici a partire dalla lunghezza, ma nato senza pensare troppo alle esigenze discografiche. Il prologo perfetto al nuovo album. I Morcheeba – Skye Edwards e Ross Godfrey – sono considerati veri e propri pionieri nel panorama musicale britannico. "Blackest Blue" sarà il decimo album in studio della band, e va ad aggiungersi a una discografia ...

