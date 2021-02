Kjaer sul sorteggio contro il Manchester United: “Ho sempre preferito giocare contro i più forti” (Di sabato 27 febbraio 2021) Il difensore Simon Kjaer ha commentato così a Sky Sport il sorteggio del suo Milan contro il Manchester United negli ottavi di finale di Europa League: “Se mi fa piacere? Assolutamente, ho sempre preferito giocare contro i più forti, sarà una gara difficile ma giochiamo a calcio per questo. E’ una gara molto difficile, stiamo lavorando anche adesso per migliorare. Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100%, ma durante una stagione ci sono sempre periodi complicati. Dobbiamo reagire, la partita di Manchester sarà una bella gara per tutti”. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Il difensore Simonha commentato così a Sky Sport ildel suo Milanilnegli ottavi di finale di Europa League: “Se mi fa piacere? Assolutamente, hoi più, sarà una gara difficile ma giochiamo a calcio per questo. E’ una gara molto difficile, stiamo lavorando anche adesso per migliorare. Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100%, ma durante una stagione ci sonoperiodi complicati. Dobbiamo reagire, la partita disarà una bella gara per tutti”. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

