Jerome Boateng indagato per il suicidio della compagna: spunta un particolare inquietante (Di venerdì 26 febbraio 2021) Jerome Boateng sarà interrogato nei prossimi giorni per quanto riguarda il suicidio della ex compagna Kasia Lenhardt, modella 25enne trovata morta il 9 febbraio in un appartamento di Charlottenburg, quartiere di Berlino. La storia tra i due, chiusa ufficialmente il 2 febbraio, aveva avuto parecchi momenti di tensione: il 3 ottobre 2019 Kasia incolpò Jerome di una lesione all’orecchio, salvo poi ritirare la denuncia. Dall’autopsia tuttavia è emerso un particolare inquietante: al cadavere della modella, secondo la Bild, mancava un lobo. Boateng verrà ascoltato dagli inquirenti per fornire le sue verità: il suicidio dell’ex fidanzata non pare in discussione, ma si vuole ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021)sarà interrogato nei prossimi giorni per quanto riguarda ilexKasia Lenhardt, mo25enne trovata morta il 9 febbraio in un appartamento di Charlottenburg, quartiere di Berlino. La storia tra i due, chiusa ufficialmente il 2 febbraio, aveva avuto parecchi momenti di tensione: il 3 ottobre 2019 Kasia incolpòdi una lesione all’orecchio, salvo poi ritirare la denuncia. Dall’autopsia tuttavia è emerso un: al cadaveremo, secondo la Bild, mancava un lobo.verrà ascoltato dagli inquirenti per fornire le sue verità: ildell’ex fidanzata non pare in discussione, ma si vuole ...

sportface2016 : #Calcio Jerome #Boateng indagato per il suicidio della compagna: spunta un particolare inquietante sul corpo dell… - infoitsport : Jerome Boateng indagato per lesioni sull'ex fidanzata scomparsa - infoitsport : Jerome Boateng indagato per lesioni nell'inchiesta sulla morte dell'ex fidanzata - infoitsport : Jerome Boateng, mistero sulla morte dell’ex compagna: ricatti e violenze, indagato anche il giocatore - GaiaPic : Le modella e il calciatore, una favola nerissima. Tutti i misteri della morte di Kasia una settimana dopo la fine d… -