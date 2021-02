GRANDE FRATELLO VIP, anticipazioni semifinale di venerdì 26 febbraio 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa sera su Canale 5 andrà in onda la penultima emozionante puntata del GRANDE FRATELLO VIP, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In attesa della finale, in programma lunedì 1º marzo, le vicende nella casa più famosa d’Italia si fanno sempre più interessanti, come vedremo nella puntata in onda oggi. La settimana scorsa sono state mandate in nomination Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Le due donne sono attualmente al televoto e solamente una di loro potrà dirsi salva. Una sfida accesissima che ha creato non pochi malumori tra i concorrenti nella casa, i quali non hanno accettato di buon grado la scelta di Dayane Mello di mandare Rosalinda al televoto. La Cannavò è rimasta molto delusa dalla scelta di Dayane di nominarla, dato il GRANDE e intimo rapporto creatosi finora tra le due. Tutte le nostre news anche su ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa sera su Canale 5 andrà in onda la penultima emozionante puntata delVIP, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In attesa della finale, in programma lunedì 1º marzo, le vicende nella casa più famosa d’Italia si fanno sempre più interessanti, come vedremo nella puntata in onda oggi. La settimana scorsa sono state mandate in nomination Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Le due donne sono attualmente al televoto e solamente una di loro potrà dirsi salva. Una sfida accesissima che ha creato non pochi malumori tra i concorrenti nella casa, i quali non hanno accettato di buon grado la scelta di Dayane Mello di mandare Rosalinda al televoto. La Cannavò è rimasta molto delusa dalla scelta di Dayane di nominarla, dato ile intimo rapporto creatosi finora tra le due. Tutte le nostre news anche su ...

