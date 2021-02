Giulia Salemi a Verissimo confessa di aver subito violenze da parte di un ex (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giulia Salemi è appena uscita dalla casa del GF Vip e come è già successo per tutti gli eliminati, anche lei sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante la registrazione della sua intervista la bella influencer ha parlato della sua seconda volta nel reality di Canale 5, ma soprattutto della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. La padrona di casa però ha voluto riservare una spazio anche più serio, parlando di un capitolo non felice della vita della ragazza. L’ex gieffina ha rivelato di aver vissuto una relazione tossica con un suo ex fidanzato. Nel salotto di canale 5 Giuliona ha raccontato delle violenze subite ed ha confessato che questo ragazzo sarebbe arrivato a darle persino uno schiaffo. La compagna di Pierpaolo aveva accennato a questa relazione problematica anche da ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 febbraio 2021)è appena uscita dalla casa del GF Vip e come è già successo per tutti gli eliminati, anche lei sarà ospite di Silvia Toffanin a. Durante la registrazione della sua intervista la bella influencer ha parlato della sua seconda volta nel reality di Canale 5, ma soprattutto della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. La padrona di casa però ha voluto riservare una spazio anche più serio, parlando di un capitolo non felice della vita della ragazza. L’ex gieffina ha rivelato divissuto una relazione tossica con un suo ex fidanzato. Nel salotto di canale 5 Giuliona ha raccontato dellesubite ed hato che questo ragazzo sarebbe arrivato a darle persino uno schiaffo. La compagna di Pierpaolo aveva accennato a questa relazione problematica anche da ...

