Gf Vip semifinale, Alfonso Signorini annuncia la doppia eliminazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gf Vip semifinale, per la puntata di questa sera il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato una seconda eliminazione oltre alla principale. Fonte foto: FacebookQuesta sera torna in onda il reality di Canale Cinque con una nuova puntata, la semifinale tanto attesa dai vipponi ancora in gioco, cosi come dagli telespettatori che seguono lo show da Settembre. La prima anticipazione della serata è quella che riguarda Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, le due sono in nomination e solo una sarà la vip a salvarsi anche se solo in un primo momento. Il conduttore ha infatti annunciato che nel corso della serata ci sarà anche una seconda eliminazione, tra i vipponi che ancora non hanno la finale assicurata, ovvero Andrea Zelletta, Samanta ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gf Vip, per la puntata di questa sera il conduttorehato una secondaoltre alla principale. Fonte foto: FacebookQuesta sera torna in onda il reality di Canale Cinque con una nuova puntata, latanto attesa dai vipponi ancora in gioco, cosi come dagli telespettatori che seguono lo show da Settembre. La prima anticipazione della serata è quella che riguarda Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, le due sono in nomination e solo una sarà la vip a salvarsi anche se solo in un primo momento. Il conduttore ha infattito che nel corso della serata ci sarà anche una seconda, tra i vipponi che ancora non hanno la finale assicurata, ovvero Andrea Zelletta, Samanta ...

