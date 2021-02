FactorYmpresa Turismo, viaggiare in sicurezza: caccia a nuove idee imprenditoriali (Di venerdì 26 febbraio 2021) È aperto il nuovo bando Smart Contact Tourism promosso da FactorYmpresa Turismo, il programma del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo in collaborazione con Invitalia che premia e accompagna le migliori idee d’impresa nel settore turistico. Il bando è rivolto a proposte che riguardino lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative per il next normal, in grado di migliorare l’esperienza di viaggio in Italia e accrescere la competitività dell’intero sistema turistico, attraverso soluzioni touchless per un Turismo più sicuro, una fruizione più completa, profonda e soddisfacente dei servizi turistici e destinazioni capaci di riadattarsi e rilanciarsi sul mercato. I progetti imprenditoriali dovranno essere in grado di far fruire ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) È aperto il nuovo bando Smart Contact Tourism promosso da, il programma del Ministero per i beni e le attività culturali e per ilin collaborazione con Invitalia che premia e accompagna le migliorid’impresa nel settore turistico. Il bando è rivolto a proposte che riguardino lo sviluppo diinnovative per il next normal, in grado di migliorare l’esperienza di viaggio in Italia e accrescere la competitività dell’intero sistema turistico, attraverso soluzioni touchless per unpiù sicuro, una fruizione più completa, profonda e soddisfacente dei servizi turistici e destinazioni capaci di riadattarsi e rilanciarsi sul mercato. I progettidovranno essere in grado di far fruire ...

