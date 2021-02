Entro giugno il governo dovrà emanare un decreto sul voto elettronico (Di venerdì 26 febbraio 2021) Procedure di voto elettronico in Brasile, 2018 (foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images)Il 20 febbraio le commissioni I (Affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati hanno concluso l’esame del decreto legge 183/20 (cosiddetto decreto Milleproroghe) approvando alcuni dei relativi emendamenti. Tra questi la proposta del parlamentare del Movimento 5 stelle Giuseppe Brescia sulla sperimentazione del voto elettronico. “Entro giugno il ministero dell’Interno dovrà adottare un decreto attuativo per spendere un milione di euro stanziato con la legge di bilancio del 2020”, ha scritto su Facebook il deputato Brescia. Il voto ... Leggi su wired (Di venerdì 26 febbraio 2021) Procedure diin Brasile, 2018 (foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images)Il 20 febbraio le commissioni I (Affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati hanno concluso l’esame dellegge 183/20 (cosiddettoMilleproroghe) approvando alcuni dei relativi emendamenti. Tra questi la proposta del parlamentare del Movimento 5 stelle Giuseppe Brescia sulla sperimentazione del. “il ministero dell’Internoadottare unattuativo per spendere un milione di euro stanziato con la legge di bilancio del 2020”, ha scritto su Facebook il deputato Brescia. Il...

