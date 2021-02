Covid, lunedì riaprono le scuole a Sansepolcro. Il sindaco: “Possibile grazie a screening e tracciamento” (Di venerdì 26 febbraio 2021) lunedì prossimo, 1 marzo, riapriranno le scuole a Sansepolcro (in provincia di Arezzo). Lo comunica il sindaco Mauro Cornioli dopo la riunione della giunta comunale e sentiti i capigruppo in consiglio comunale. Da lunedì, quindi, lezioni in presenza per le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie mentre alle superiori sarà al 50%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021)prossimo, 1 marzo, riapriranno le(in provincia di Arezzo). Lo comunica ilMauro Cornioli dopo la riunione della giunta comunale e sentiti i capigruppo in consiglio comunale. Da, quindi, lezioni in presenza per ledell'infanzia, le elementari e le medie mentre alle superiori sarà al 50%. L'articolo .

