Conte torna in cattedra. Lectio magistralis dell’ex premier all’Università di Firenze. “L’Italia per prima è stata chiamata a fare scelte risolute e inedite” / Il video (Di venerdì 26 febbraio 2021) “L’emergenza che stiamo vivendo è oggettivamente la sfida più severa che il nostro Paese affronta dal secondo dopoguerra ad oggi”. E’ quanto ha detto l’ex premier, Giuseppe Conte, durante una Lectio magistralis all’Università di Firenze. “La pandemia sta apportando un profondo sconvolgimento in ogni settore ed ambito – ha detto ancora Conte -, ogni decisione del governo ha assunto i connotati di una scelta tragica. Ogni decisione ha avuto una porta diretta sulla salute dei cittadini e ha comportato scelte sulle vite delle nostre comunità”. “L’Italia si è trovata a gestire per prima la pandemia in Europa – ha detto ancora l’ex premier – e nell’ambito occidentale. I momenti iniziali sono stati molto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) “L’emergenza che stiamo vivendo è oggettivamente la sfida più severa che il nostro Paese affronta dal secondo dopoguerra ad oggi”. E’ quanto ha detto l’ex, Giuseppe, durante unadi. “La pandemia sta apportando un profondo sconvolgimento in ogni settore ed ambito – ha detto ancora-, ogni decisione del governo ha assunto i connotati di una scelta tragica. Ogni decisione ha avuto una porta diretta sulla salute dei cittadini e ha comportatosulle vite delle nostre comunità”. “si è trovata a gestire perla pandemia in Europa – ha detto ancora l’ex– e nell’ambito occidentale. I momenti iniziali sono stati molto ...

Corriere : Conte torna in cattedra: «Tutelare la salute ha permesso di tutelare anche l’economia... - Agenzia_Ansa : DIRETTA - Giuseppe Conte torna in cattedra a Firenze, la lezione dedicata agli studenti #ANSA - Corriere : Conte torna in cattedra: «Tutelare la salute ha permesso di tutelare anche l’economia del Paese» - TaniGian : RT @VincentRusso01: #26febbraio #Conte senza mascherina a volto scoperto nella sua prima lezione con gli studenti dopo il rientro dall'espe… - giannettimarco : RT @Corriere: Conte torna in cattedra (con un manifesto europeista): «Lavorare contro il ritorno dei ... -