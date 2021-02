Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021 femminile: Lara Gut-Behrami in vetta alla graduatoria generale, Bassino quarta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una grande Lara Gut-Behrami allunga la sua striscia vincente, dopo i recenti trionfi nelle prove della Coppa del Mondo di sci alpino femminile e dei Mondiali a Cortina. Nella prova di discesa in Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa, l’elvetica si è imposta per 2 centesimi nei confronti dell’austriaca Ramona Siebenhofer e di 0?26 della connazionale Corinne Suter. Migliore delle azzurre Laura Pirovano (ottava), immediatamente davanti alla slovacca Petra Vlhova. Con questi risultati Gut-Behrami ha conquistato la vetta della Classifica generale con 1047 punti a precedere Vlhova (1018) e l’altra rossocrociata Michelle Gisin (836). Per quanto riguarda la graduatoria di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una grandeGut-allunga la sua striscia vincente, dopo i recenti trionfi nelle prove delladeldi scie dei Mondiali a Cortina. Nella prova di discesa in Val di Fassa (Italia), valida per la, l’elvetica si è imposta per 2 centesimi nei confronti dell’austriaca Ramona Siebenhofer e di 0?26 della connazionale Corinne Suter. Migliore delle azzurre Laura Pirovano (ottava), immediatamente davantislovacca Petra Vlhova. Con questi risultati Gut-ha conquistato ladellacon 1047 punti a precedere Vlhova (1018) e l’altra rossocrociata Michelle Gisin (836). Per quanto riguarda ladi ...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa Torna la Coppa del Mondo di Sci Ma contro di lei parte da domani un attacco durissimo per tentare in sua assenza di detronizzarla dalla vetta della classifica di discesa e portarle via la coppa del mondo nella piu' prestigiosa ...

Bryan Gil all'esame di maturità. Per Isco, invece, passa l'ultimo treno Due sfide che, per strani incastri di calendario, intrecciano obiettivi di classifica (anche di un certo peso) e futuri scenari di coppa. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato ...

