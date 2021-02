California | aereo precipita in autostrada contro un' auto | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 26 febbraio 2021) San Francisco, tragedia sfiorata: un piccolo velivolo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un'avaria al motore poco dopo il decollo. Nessun ferito: il pilota e il passeggero dell'e la persona a bordo dell'sono rimasti illesi. Le immagini arrivano da unmobilista che è riuscito a catturare il momento in cui unsi è schiantatoun'che stava viaggiando su un'nella città americana di Livermore, in. Motore FiammeNoneCrolloNoneMinnesotaNone Non si conoscono ancora le cause del guasto del motore dell'. ...