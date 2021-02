Boxe, Scardina vs Nunez oggi in tv: data, orario e streaming Supermedi UE (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutto pronto per la Milano Boxing Night. E soprattutto per l’incontro clou della riunione, quello che vedrà sul ring Daniele Scardina (18-0) contro Cesar Nunez (17-2-1) con in palio il titolo vacante dell’Unione Europea dei Supermedi. Il programma avrà inizio alle 19:30 mentre l’incontro del pugile di Rozzano non inizierà prima delle 22:00. Sarà Dazn a trasmettere l’evento in tv e streaming mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale in tempo reale e con la cronaca dell’incontro alla fine. Tutto pronto all’Allianz Cloud di Milano per il ritorno sul ring dopo più di un anno di assenza di Daniele Scardina. L’italiano vuole mantenere l’imbattibilità ma dovrà farlo contro lo spagnolo. Nato 35 anni fa a Pamplona, Cesar Nunez è un pugile esperto, abituato ai grandi ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutto pronto per la Milano Boxing Night. E soprattutto per l’incontro clou della riunione, quello che vedrà sul ring Daniele(18-0) contro Cesar(17-2-1) con in palio il titolo vacante dell’Unione Europea dei. Il programma avrà inizio alle 19:30 mentre l’incontro del pugile di Rozzano non inizierà prima delle 22:00. Sarà Dazn a trasmettere l’evento in tv ementre Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale in tempo reale e con la cronaca dell’incontro alla fine. Tutto pronto all’Allianz Cloud di Milano per il ritorno sul ring dopo più di un anno di assenza di Daniele. L’italiano vuole mantenere l’imbattibilità ma dovrà farlo contro lo spagnolo. Nato 35 anni fa a Pamplona, Cesarè un pugile esperto, abituato ai grandi ...

