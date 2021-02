Barcellona, Koeman: “Accetto la pressione, cerco di fare del mio meglio. I senatori…” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il mister del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Siviglia: "Sono consapevole del fatto che essere allenatore del Barcellona significa avere sempre molta pressione e se perdi sei il colpevole. Accetto la situazione, cerco di fare il massimo. Penso sempre a vincere, mai a perdere. Cosa succederà non lo so, c’è tempo di parlare del futuro e sono ottimista. Sono stato in questo sport per molti anni e cerco di fare del mio meglio. Fin dall'inizio del mio arrivo i senatori hanno cercato di prendere il controllo ma non possono farlo da soli, hanno bisogno dell'aiuto degli altri". Poi Koeman tocca il tasto delle elezioni presidenziali: "Non sono io ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il mister delRonaldha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Siviglia: "Sono consapevole del fatto che essere allenatore delsignifica avere sempre moltae se perdi sei il colpevole.la situazione,diil massimo. Penso sempre a vincere, mai a perdere. Cosa succederà non lo so, c’è tempo di parlare del futuro e sono ottimista. Sono stato in questo sport per molti anni edidel mio. Fin dall'inizio del mio arrivo i senatori hanno cercato di prendere il controllo ma non possono farlo da soli, hanno bisogno dell'aiuto degli altri". Poitocca il tasto delle elezioni presidenziali: "Non sono io ...

Mirko799 : RT @tuttosport: #Barcellona, paura per #Koeman! Sangue dal naso in conferenza stampa ?? - tuttosport : #Barcellona, paura per #Koeman! Sangue dal naso in conferenza stampa ?? - ItaSportPress : Barcellona, Koeman: 'Accetto la pressione, cerco di fare del mio meglio. I senatori...' - - infoitsport : Barcellona, il candidato Freixa: 'Ho un accordo con due giocatori. E Koeman sarà confermato' - infoitsport : Barcellona, Koeman perde sangue dal naso e abbandona la conferenza - Sportmediaset -