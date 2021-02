Acilia, incendio in appartamento: salvata una persona (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – incendio questa mattina alle 11.30 circa in Via Alberto Galli, in zona Acilia a Roma. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno soccorso un uomo diversamente abile che e’ stato affidato alle cure del 118. Durante le operazioni di spegnimento e’ stata evacuata l’intera palazzina a scopo cautelativo fino alla totale estinzione dell’incendio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma –questa mattina alle 11.30 circa in Via Alberto Galli, in zonaa Roma. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno soccorso un uomo diversamente abile che e’ stato affidato alle cure del 118. Durante le operazioni di spegnimento e’ stata evacuata l’intera palazzina a scopo cautelativo fino alla totale estinzione dell’

emergenzavvf : Salvato dai #vigilidelfuoco un 14enne bloccato in casa per il fumo sprigionato dall’#incendio nel proprio appartame… - RosPalumbo71 : RT @emergenzavvf: Salvato dai #vigilidelfuoco un 14enne bloccato in casa per il fumo sprigionato dall’#incendio nel proprio appartamento. I… - Giordan85377483 : RT @emergenzavvf: Salvato dai #vigilidelfuoco un 14enne bloccato in casa per il fumo sprigionato dall’#incendio nel proprio appartamento. I… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: Salvato dai #vigilidelfuoco un 14enne bloccato in casa per il fumo sprigionato dall’#incendio nel proprio appartamento. I… - 79_Alessio : RT @romatoday: Incendio ad #Acilia, appartamento in fiamme: intossicato un disabile -