Abruzzo | Forum H20 su A24-A25 | “Mit faccia causa a Strada dei Parchi”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – “Nonostante le immagini inquietanti di quei viadotti della A24 e A25 con i ferri scoperti e arrugginiti e davanti alle chiarissime responsabilità per il mancato adeguamento alle norme comunitarie della galleria del Gran Sasso (e non solo), per due mesi tra aprile e maggio 2019 abbiamo subito la propaganda di Strada dei Parchi sulla chiusura del Traforo che celava ben altri obiettivi secondo gli inquirenti: quelli di aumentare il potere contrattuale con lo Stato”. A dichiararlo è il Forum H2O che al ministero Infrastrutture e Trasporti chiede ora di fare causa a Strada dei Parchi.