VIDEO | Un anno di pandemia in Sicilia, Musumeci: “Esperienza drammatica” (Di giovedì 25 febbraio 2021) PALERMO – “Una esperienza drammatica, tragica e per questo formativa. Ha messo a dura prova non soltanto il governo regionale ma un sistema burocratico e sanitario che non era assolutamente oleato e pronto ad affrontare una pandemia di queste dimensioni”. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha commentato così con la Dire i 365 giorni trascorsi dal primo caso di coronavirus nell’Isola. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) PALERMO – “Una esperienza drammatica, tragica e per questo formativa. Ha messo a dura prova non soltanto il governo regionale ma un sistema burocratico e sanitario che non era assolutamente oleato e pronto ad affrontare una pandemia di queste dimensioni”. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha commentato così con la Dire i 365 giorni trascorsi dal primo caso di coronavirus nell’Isola.

GrandeFratello : 2.LO SBROCCO DELL’ANNO ??#GFLATESHOW - fattoquotidiano : 'Non mangio da un anno per risparmiare', le testimonianze dei lavoratori della cultura fermi da un anno a causa del… - RobyFacchinetti : Cari amici, Ieri, 22 Febbraio è trascorso esattamente un anno dall'inizio della pandemia e per questa prima ricorr… - 1926_cri : RT @GerardoFNS: È trascorso 1 anno... Quella notte lo stadio era una bolgia! Stasera non ci sará il calore della gente al #Maradona. MA STA… - ADM_assdemxmi : RT @ComuneMI: I 277 assistenti sociali del @ComuneMI offrono supporto a oltre 30mila persone ogni anno. ?? Guarda il video con Angela ?? uno… -