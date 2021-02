Varianti Covid, Von der Leyen: “Ecco dove sono in Ue” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Coronavirus, le Varianti avanzano in Europa. A fare una mappa della diffusione nell’Unione di quella inglese, sudafricana e brasiliana è la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio in videoconferenza. “La ‘B.1.1.7’, meglio conosciuta come variante britannica, è ormai diffusa”, sottolinea, “in tutti i Paesi membri, tranne uno”. “Quella sudafricana è presente in 14 Paesi”, mentre “quella brasiliana in sette”. Il punto sulle vaccinazioni La Commissione Europea conferma l’obiettivo dichiarato di vaccinare il 70% della popolazione adulta dell’Ue entro la fine dell’estate 2021. “Sì, siamo fiduciosi – dice la presidente Ursula von der Leyen – che raggiungeremo il nostro obiettivo, di aver offerto al 70% della popolazione adulta” la vaccinazione contro la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Coronavirus, leavanzano in Europa. A fare una mappa della diffusione nell’Unione di quella inglese, sudafricana e brasiliana è la presidente della Commissione Ursula Von derin conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio in videoconferenza. “La ‘B.1.1.7’, meglio conosciuta come variante britannica, è ormai diffusa”, sottolinea, “in tutti i Paesi membri, tranne uno”. “Quella sudafricana è presente in 14 Paesi”, mentre “quella brasiliana in sette”. Il punto sulle vaccinazioni La Commissione Europea conferma l’obiettivo dichiarato di vaccinare il 70% della popolazione adulta dell’Ue entro la fine dell’estate 2021. “Sì, siamo fiduciosi – dice la presidente Ursula von der– che raggiungeremo il nostro obiettivo, di aver offerto al 70% della popolazione adulta” la vaccinazione contro la ...

