Val Brembilla, trasporta un vecchio tornio verso una discarica abusiva: denunciato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un uomo di 65 anni, residente in Val Brembilla, è stato denunciato dai carabinieri forestali della stazione di Sedrina per reati ambientali inerenti la gestione e il trasporto di rifiuti speciali anche pericolosi. Gli accertamenti del personale intervenuto, specializzato in materie ambientali, sono scaturiti dopo aver fermato un camion, di proprietà dell'uomo denunciato, che viaggiava per strada con un vecchio tornio caricato sul pianale dal quale fluivano sulla strada gli olii contenuti nel macchinario non bonificato. La pattuglia su strada ha verificato che il trasporto del vecchio tornio, ormai rifiuto, è avvenuto senza la prevista documentazione a corredo (e cioè senza il cosiddetto FIR, formulario di identificazione dei rifiuti) e senza che il ...

montagne_paesi : I Carabinieri Forestali di Sedrina denunciano un uomo per trasporto abusivo di rifiuti e gestione non autorizzata d… - gigi695 : Rifiuti e discarica abusiva in Val Brembilla Denunciato un uomo di 65 anni -